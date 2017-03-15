За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона зарегистрировано 6 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
На учете в ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю состоят 28 ледовых переправ (Верхнебуреинский район — 1, район имени Лазо — 6, Николаевский район — 2, Охотский район — 4, район имени Полины Осипенко — 3, Тугуро-Чумиканский — 1, Ульчский район — 3, Комсомольский район — 1, Хабаровский район — 3, Амурский район — 4).
Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед для лова рыбы.
Землетрясений на территории края не зарегистрировано.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Работа коммунальных и дорожных служб: Для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 62 ед. техники. В Хабаровске — 1182 чел. и 125 ед . техники. Вывезено 610 куб. метров снега.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах действует без ограничений.
Биолого-социальная обстановка в норме. В регионе сохраняется заболеваемость ОРВИ и гриппом, эпидемический порог не превышен.
Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.
|
Административные районы
|
Осадки
|
Ветер
|
Температура
|
ночью
|
днем
|
Хабаровск
|
без осадков
|
западный 2-7 м/с
|
от -11ºС до -9ºС
|
от -0ºС до +2ºС
|
Южные районы
|
местами небольшой снег
|
северо-западный 4-9 м/с
|
от -13ºС до -7ºС
|
от +2ºС до +7ºС
|
Центральные районы
|
без существенных осадков
|
северо-западный 4-9 м/с
|
от -16ºС до -9ºС
|
от -2ºС до +5ºС
|
Северные районы
|
без осадков
|
северо-западный 5-10 м/с
|
от -17ºС до -10ºС
|
от -7ºС до +2ºС
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения - 112
Предыдущие новости
- Информация городской диспетчерской службы на 15 марта 2017 года - 14/03/2017 22:00
- План основных мероприятий города Хабаровска на 15 марта 2017 года - 14/03/2017 07:57
- Китайская China Paper намерена построить целлюлозный комбинат в Амурске - 14/03/2017 06:38
- Жителям Хабаровского края запретят выходить и выезжать на лёд - 14/03/2017 03:31
- Оперативная информация на 14 марта 2017 года от администрации Хабаровского края - 13/03/2017 23:20