Оперативная информация на 15 марта 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона зарегистрировано 6 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На учете в ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю состоят 28 ледовых переправ (Верхнебуреинский район — 1, район имени Лазо — 6, Николаевский район — 2, Охотский район — 4, район имени Полины Осипенко — 3, Тугуро-Чумиканский — 1, Ульчский район — 3, Комсомольский район — 1, Хабаровский район — 3, Амурский район — 4).

Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед для лова рыбы.

Землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Работа коммунальных и дорожных служб: Для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 62 ед. техники. В Хабаровске — 1182 чел. и 125 ед . техники. Вывезено 610 куб. метров снега.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах действует без ограничений.

Биолого-социальная обстановка в норме. В регионе сохраняется заболеваемость ОРВИ и гриппом, эпидемический порог не превышен.

Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков западный 2-7 м/с от -11ºС до -9ºС от -0ºС до +2ºС Южные районы местами небольшой снег северо-западный 4-9 м/с от -13ºС до -7ºС от +2ºС до +7ºС Центральные районы без существенных осадков северо-западный 4-9 м/с от -16ºС до -9ºС от -2ºС до +5ºС Северные районы без осадков северо-западный 5-10 м/с от -17ºС до -10ºС от -7ºС до +2ºС

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112

