Повышающий коэффициент отменяется – министр ЖКХ Хабаровского края

С сегодняшнего дня постановлением главы правительства РФ отменяется правило, по которому при отсутствии общедомового счетчика тепловой энергии в многоквартирном доме, а также индивидуального счетчика тепловой энергии в квартире, размер платы определялся с применением повышающего коэффициента 1,5.

Оно действовало с 1 января 2017 года. Жильцы домов, где приборы учета не были установлены, платили на 50% больше. Единственное исключение – здания, где установить приборы учета тепла технически невозможно. Сейчас в крае 30% многоквартирных домов оснащены приборами тепла, а еще недавно их было в половину меньше.

- Повышающий коэффициент решено не применять, наверное, потому, что слишком мало домов оборудованы общедомовыми приборами учета тепла. - сказал министр ЖКХ края Дарий Тюрин. - Но устанавливать их все равно необходимо по той простой причине, что как только это произойдет, люди сразу увидят реальную экономию и начинают платить на 15-20% меньше. Сейчас, когда на улице становится теплее, во многих квартирах открыты окна, мы попросту отапливаем улицу. При этом, если в доме стоит прибор учета, то управляющая компания или ТСЖ могут регулировать подачу необходимого количества тепла. Конечно, общедомовые приборы стоят недешево, но окупаются они за два – три сезона.

Еще один вариант решение проблемы – установить приборы с помощью регионального оператора – Фонда капитального ремонта. Для этого нужно лишь решение общего собрания дома. ИА «Хабаровский край сегодня»