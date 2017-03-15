Жители края могут отстоять своё право на подвалы и чердаки

В Хабаровском крае продолжается проверка технических помещений многоквартирных домов. Из запланированных 5,8 тыс зданий в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани, Вяземском, Бикине и Николаевске-на-Амуре обследованы 83% построек.

Как сообщает управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства региона, ревизия выявила 979 подвалов, чердаков и других технических помещений жилых домов, находящихся на данный момент в собственности третьих лиц. Теперь контрольному ведомству предстоит установить, законно ли общедомовое имущество перешло к новым владельцам и в каких целях оно используется.

В ведомстве также отмечают, что жители края могут самостоятельно, не дожидаясь инспекторов госжилнадзора, отстоять право на своё общедомовое имущество.

«Подобные примеры в регионе уже есть. Так, в Хабаровске жители совместно с управляющей компанией через суд вернули себе право собственности на восемь технических помещений в домах по ул. Орджоникидзе, Руднева, Герасимова, Льва Толстого и Трехгорной. Их общая площадь составила более 1,3 тыс кв метров. Вернув себе общедомовую собственность, жильцы могут принять решение о сдаче её в аренду и тогда средства будут поступать на общий счёт дома, а это значит, впоследствии их можно будет использовать, например, для ремонта здания», – сказал заместитель начальника управления Александр Саласин.

Итоги проверки подведут в конце марта. Затем будут приняты меры к устранению выявленных нарушений, либо возврату имущества в общую собственность жильцов в судебном порядке. Кроме того, работает круглосуточная «горячая линия» по вопросам жилищного надзора: 40-23-40. Напомним, проверка технических помещений жилого фонда ведётся по поручению федерального министерства строительства и ЖКХ, в соответствии с которым всё имущество в многоквартирных домах должно быть возвращено в собственность граждан. ИА «Хабаровский край сегодня»