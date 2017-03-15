Перелеты по льготным тарифам в Крым начнутся с 15 мая, к уже имеющимся будет добавлено три новых маршрута. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством.
В частности, из Хабаровска и Якутска можно будет долететь в Симферополь за 8000 рублей. Льготный период, в рамках которого перелеты дотируются из средств федерального бюджета, будет продолжаться почти 5,5 месяцев - до 1 ноября 2017 года.
В прошлом году, напомним, в Крыму отдохнули более 5,5 млн человек. И этот показатель на 21,6 процента больше, чем за аналогичный период 2015 года. ИА «Хабаровский край сегодня»
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