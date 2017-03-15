В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 16 марта 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
16 марта
Международный фестиваль художественного творчества детей и юношества «Новые имена стран Азиатско-Тихоокеанского региона – 2017»:
- «круглый стол» музыкантов (педагогов и исполнителей). Конференц-зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85.17.00-17.50;
- церемония награждения зарубежных
Кировский район. Информационная встреча с родителями детей и сотрудниками центра. Центр работы с населением «Диалог», ул. Бойко-Павлова, 20. 16.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.
Центральный район. Заседание районной комиссии по обеспечению доходов и сокращению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 11.00. Информация по тел. 42-12-58. Гончарова Татьяна Александровна.
Индустриальный район. Музейные уроки «Развитие космоса». Центр, «Поиск», ул. Ворошилова, д. 28. В течение дня. Информация по тел.: 40 90 46; 40 90 31; 40 90 34. Стрельникова Диана Евгеньевна.
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