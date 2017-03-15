В Хабаровском крае ограничат грузоподъемность при движении по региональным дорогам

В Хабаровском крае вводится временное ограничение грузоподъемности при движении по автодорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения. Об этом сообщили в КГКУ «Хабаровское управление автомобильных дорог». Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

С 1 апреля по 9 мая эта мера будет действовать в южных и центральных районах региона. Общая масса для всех видов транспорта, включая прицепные устройства, на дорогах 1-3 категорий не должна превышать 28,5 тонн, а предельная нагрузка на одиночную ось - 6 тонн. Для сдвоенной оси нагрузка не может быть выше 10 тонн на ось, для строенной – 12 тонн, для сближенных осей – 5 тонн.

На дорогах 4-5 категорий общая масса не может превышать 16 тонн, а нагрузка на ось - 4 тонн.

В Хабаровскуправтодоре пояснили, что необходимость запрета возникла из-за снижения несущей способности дорожного покрытия. Такое происходит каждую весну, когда резко меняются температура и грунтово-геологические условия.

В северных районах ограничение грузоподъемности вступит в силу с 15 апреля и продлится до 23 мая.