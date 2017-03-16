Информация городской диспетчерской службы на 16 марта 2017 года

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 15 холодной воды нет в двух домах краевого центра по адресу переулок 3-й Путевой 1, 2. Отключений горячей воды и отопления нет. В городе не работает 52 лифта. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 107 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышло 26 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 1085 кубометров снега, на дороги города было высыпано 23,8 тонны песчано-соляной смеси и реагента.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 60 ДТП, эвакуировано 23 автомобиля нарушителей правил парковки, зафиксировано 3 возгорания, на пульт «03» поступило 786 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 637единиц общественного транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус и 574 автобуса.