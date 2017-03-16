Управление здравоохранения администрации Хабаровска приглашает хабаровчан принять участие в акции «Шаги здоровья»

Она стартует 18 марта 2017 года в 10.45 в парке «Северный» у входа в храм Серафима Саровского. На этот раз прогулка с врачом будет посвящена Всемирному дню здоровья полости рта «Здоровая улыбка». Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Организаторы акции - управление здравоохранения, управление физической культуры и спорта администрации города, Ассоциация стоматологов Хабаровского края, стоматологические клиники города всех форм собственности, Институт повышения квалификации специалистов, Дальневосточный государственный медицинский университет, священнослужители храма Серафима Саровского.

В рамках акции пройдет несколько мероприятий. Так, с 10.45 до 11.00 состоится флешмоб «Здоровая улыбка». После, с 11.00 до 11.15, сторонники здорового образа жизни могут принять участие в оздоровительной зарядке. Во время прогулки с врачом, с 11.15 до 12.00, участники выслушают лекцию на тему профилактики стоматологических заболеваний. С 12.00 до 13.00 пройдет экскурсия по храму Серафима Саровского.

А в 15.00 начнется встреча в геронтологическом клубе «Оптимист» в храме Серафима Саровского. В городском управлении здравоохранения напоминают: график проведения еженедельной акции «Шаги здоровья» на 1 полугодие 2017г. размещен на сайте www.здоровыйхабаровск.рф.