В Хабаровском крае стало меньше неблагополучных семей

Под руководством заместителя Председателя Правительства края Александра Федосова прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. На нем обсудили итоги работы в 2016 году по профилактике безнадзорности среди подростков. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

В режиме видеоконференции в совещании приняли участие специалисты администраций муниципальных образований края.

Как сообщила начальник управления координации отраслей социально-культурной сферы Губернатора и Правительства региона Наталья Мельникова, за отчетный период в крае снизилось количество семей находящихся в социально опасном положении – с 2407 до 2023. Это стало возможным, благодаря профилактической работе муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних. В них входят правоохранители, представители органов соцзащиты, здравоохранения, труда и занятости, других ведомств. Совместно они разрабатывают мероприятия, помогающие вернуть неблагополучную семью к нормальной жизни.

«В крае на 21% снизилось количество семей, в которых не исполняются обязанности по уходу за детьми. В 27 % случаев родители перестали употреблять наркотики и спиртное, вовлекать детей в занятия попрошайничеством и преступной деятельностью. На 2,5% стало меньше семей, где дети совершили правонарушения», - отметила Наталья Мельникова.

В этом году работа продолжится. Участники совещания решили, что для закрепления результата необходимо и дальше активно заниматься семьями из группы риска. Также поступило предложение включить в состав всех комиссий представителей службы занятости. Они помогут родителям из неблагополучных семей, а также подросткам, которым уже разрешено работать, найти подходящие вакансии.

Завершая заседание, заместитель Председателя Правительства края Александр Федосов отметил значимость межведомственного диалога. По его словам, это позволяет более оперативно решать возникающие вопросы и помогать семьям, находящимся в социально опасном положении, вернуться к нормальной жизни.