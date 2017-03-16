5 апреля 2017 года руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю Сергей Викторович Ефремов проведет личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе УФНС России по Хабаровскому краю.
Адрес проведения приема: г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 22. В ходе приема граждане смогут проконсультироваться по вопросам налогообложения, а также высказать предложения по совершенствованию работы налоговых органов и качеству предоставления государственных услуг.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: (4212) 39-41-35, 39-41-84, 97-23-08. Внимание: обратившимся на личный прием заявителям при себе необходимо иметь удостоверение личности и письменно оформленное обращение.
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