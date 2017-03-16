Билеты на поезд с 40% скидкой могут купить жители Хабаровского края

Жители региона с 15 марта по 26 апреля могут купить билеты на поезд со скидкой 40%. Как пояснили в пресс-службе ДВЖД акция распространяется на билеты на верхние полки плацкартных вагонов.

- Для верхних полок плацкартных вагонов с нумерацией мест №34–54 при покупке билетов со дня открытия продажи и до отправления действует скидка 40%. Для мест №2–32 при покупке билетов не позднее чем за 7 суток до даты отправления поезда скидка составляет 20%. Продажа билетов на поезда дальнего следования стартует за 60 суток до даты отправления, - отметили в ДВЖД.

Акция действует в поездах внутри страны. ИА «Хабаровский край сегодня»