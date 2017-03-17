Информация городской диспетчерской службы на 17 марта 2017 года

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 17 марта нет отключений горячей, холодной воды и отопления. В городе не работает 54 лифта. Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 95 единиц техники предприятий благоустройства. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Ночью вышли 26 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 1188 кубометров снега, на дороги города было высыпано 17 тонн песчано-соляной смеси и реагента.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 39 ДТП, эвакуировано 26 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано 2 возгорания, на пульт «03» поступило 760 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 650единиц общественного транспорта: 39 трамваев, 24 троллейбуса и 587 автобусов.