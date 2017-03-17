Господдержку проектов инициативных граждан в Хабаровском крае увеличили в 2,5 раза

Министерство сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края продолжает принимать заявки на выделение грантов по программе поддержки местных инициатив. Участие в отборе могут принять все муниципальные образования, за исключением городских округов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Претендентам необходимо до 3 апреля направить заявку по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева – Амурского 19, каб. 427, контактный телефон: (4212) 32-77-52.

Региональная программа реализуется уже несколько лет и пользуется большой популярностью. По словам и.о заместителя начальника управления развития сельских территорий министерства Елены Лавриненко, за это время с помощью средств муниципалитета, краевой казны и собственных вложений граждан, в регионе реализовано более 60 социальных проектов.

«Однако количество поселений, которые претендуют на получение средств, гораздо больше. По нашим расчетам их более ста. Одними из лидеров являются Хабаровский и имени Лазо районы, которые сформировали большой пул проектов в области благоустройства территории, мест массового отдыха, реконструкции и строительства социальных объектов. Конечно, удовлетворить все заявки в течение нескольких лет возможности нет. Однако, чтобы ускорить процесс, Губернатор края принял решение увеличить финансирование программы до 50 млн рублей. По сравнению с 2016-ым годом, это в 2,5 раза больше», - рассказала Елена Лавриненко.

По ее словам, победителей объявят в апреле после заседания экспертной комиссии. Получить средства заявители смогут только после подтверждения расходной части софинансирования. Согласно условиям участия в программе, Правительство края предоставляет не более 93% стоимости реализации проекта. Не менее 1% средств должны собрать сами граждане, не менее 1% - организации, 5% проекта – финансирование бюджетов поселения.