Проезд в автобусах Хабаровска подорожал на один рубль

В Хабаровске несколько коммерческих перевозчиков подняли стоимость проезда на рубль. К лету тариф может увеличиться и в муниципальных автобусах, правда на какую сумму - пока неясно. - Коммерческие перевозчики действуют в рамках закона. У них есть право самим регулировать тариф.

Почему цены повышают? Некоторые предприниматели купили новый транспорт, причем это были своеобразные инвестиции в удобство пассажиров, покупалось все в кредит. И теперь перевозчики должны банку. Это повод увеличить тариф на перевозку, - рассказывает директор независимого союза пассажирских перевозчиков Хабаровска Валентин Шадуя.

- В основном подняли на один рубль 25 автобус, 56. Но на тех маршрутах, где есть и муниципалы и коммерческие автобусы, тариф какое-то время сохранится на уровне 22 рублей. Но к концу года рост произойдет, так или иначе. Вот сейчас муниципальный перевозчик держит цену на 22 рублях, и мы видим, что он находится в состоянии банкротства. К примеру, в Москве, не так давно увеличили проезд до 55 рублей. Вот там подсчитали и пришли к выводу, что для них это лучше. У нас в городе примерные подсчеты тоже делались. Можно сказать, что если пассажиры хотят новый автопарк, то в таком случае тариф должен быть от 25 рублей и выше! А вообще, коммерческий перевозчик может не только поднимать стоимость проезда, но и понижать Такие случаи в Хабаровске уже были.

Цены выросли на нескольких маршрутах: 88, 54, 17,49, и как отмечают перевозчики, другие предприниматели также могут присоединиться к росту тарифа.

- Решать вопрос о повышении будет специальная комиссия комитета по ценам и тарифам. Стоимость на проезд будет «социальной». Решение комитет озвучит к маю, – отметил директор ХПАТП 1 Алексей Деменок. ИА «Хабаровский край сегодня»