Из продажи в Хабаровском крае, срочно изымается молоко торговой марки «Мой сосед корова»

По информации КГБУ «Хабаровская краевая ветеринарная лаборатория», в исследованных образцах молока торговой марки «Мой сосед корова» (производитель ООО «Смидовичи») обнаружены бактерии группы кишечной палочки - золотистый стафилококк.

Управлением Россельхознадзора по Хабаровском краю и Еврейской автономной области принимаются меры в целях исключения данной продукции из торгового оборота, направлены письма в территориальное Управление Роспотребнадзора о необходимости принятия срочных мер . Стафилококковая инфекция – общее название для заболеваний, вызываемых стафилококком. В связи с высокой устойчивостью к антибиотикам, стафилококковые инфекции занимают первое место среди гнойно-воспалительных инфекционных заболеваний.

Стафилококк способен вызвать воспалительный процесс практически в любом органе. Стафилококк может быть причиной гнойных заболеваний кожи и подкожной клетчатки: фурункулов, панарициев, абсцессов, гидраденита, пиодермии. Поражая внутренние органы, стафилококк может вызывать пневмонию, ангину, эндокардит, остеомиелит, менингит, абсцессы внутренних органов.