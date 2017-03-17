План основных мероприятий города Хабаровска на 18 и 19 марта 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 18 и 19 марта 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

18 марта

Торжественное награждение работников бытового обслуживания населения города и участников городского конкурса «Лучшее предприятие бытового обслуживания». Награждение династий. Большой зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 15.00. В фойе мастер-классы (татуаж хной, косоплетение)-14.00.

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Профилактика ОРВИ и гриппа». От входа в городской парк «Северный». 11.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.

Индустриальный район. Организация работы «Общественной приемной». Школа № 62, ул. Шимановского, 2а. 12.00. Информация по тел.: 40-90-35, 40-90-36. Кремлякова Елена Владимировна.

Индустриальный район. Спортивное мероприятие «Весенние забавы». Спортивная коробка, ул. Фурманова, 9. 16.00. Информация по тел.: 40 90 46; 40 90 31; 40 90 34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.

19 марта

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.