Каждую неделю пользователи Яндекса задают более полумиллиона запросов о толковании снов. Аналитики Яндекса проанализировали все запросы со словами «к чему снится» и выяснили, что видят во сне жители Хабаровского края.
В каждом городе есть свои характерные сны — те, о которых пользователи Яндекса спрашивают чаще, чем в среднем по России. В Хабаровском крае это сны про разных животных: тигров, медведей и тараканов. А, например, в Челябинской области людям снятся метеориты. Для Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областей характерны религиозные сны — со святыми, священниками и иконами. В Вологодской, Костромской, Ивановской областях и Чувашской республике популярны пироги.
Сны, толкования которых в Хабаровском крае ищут чаще, чем в среднем
1 таракан [к чему снится куча тараканов]
2 тигр [к чему снится бежит за мной тигр]
3 медведица [к чему снится маленькая и большая медведица]
4 игла [к чему снится игла с ниткой]
5 воробей [к чему снится воробей в руках]
6 садить [к чему снится сын садит цветы]
7 народ [к чему снится много народа в зале]
8 сломанный [к чему снится сломаная машина моего начальника]
9 лапа [к чему снятся медвежьи лапы]
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