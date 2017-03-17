Яндекс выяснил, что снится пользователям в Хабаровском крае

Каждую неделю пользователи Яндекса задают более полумиллиона запросов о толковании снов. Аналитики Яндекса проанализировали все запросы со словами «к чему снится» и выяснили, что видят во сне жители Хабаровского края.

В каждом городе есть свои характерные сны — те, о которых пользователи Яндекса спрашивают чаще, чем в среднем по России. В Хабаровском крае это сны про разных животных: тигров, медведей и тараканов. А, например, в Челябинской области людям снятся метеориты. Для Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областей характерны религиозные сны — со святыми, священниками и иконами. В Вологодской, Костромской, Ивановской областях и Чувашской республике популярны пироги.

Сны, толкования которых в Хабаровском крае ищут чаще, чем в среднем

1 таракан [к чему снится куча тараканов]

2 тигр [к чему снится бежит за мной тигр]

3 медведица [к чему снится маленькая и большая медведица]

4 игла [к чему снится игла с ниткой]

5 воробей [к чему снится воробей в руках]

6 садить [к чему снится сын садит цветы]

7 народ [к чему снится много народа в зале]

8 сломанный [к чему снится сломаная машина моего начальника]

9 лапа [к чему снятся медвежьи лапы]