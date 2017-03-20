УФНС: Приглашаем на Дни открытых дверей для плательщиков страховых взносов

03 и 04 апреля во всех налоговых инспекциях Хабаровского края пройдут Дни открытых дверей по вопросам администрирования страховых взносов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе УФНС России по Хабаровскому краю.

В эти дни специалисты налоговой службы расскажут плательщикам страховых взносов региона о порядке заполнения реквизитов платежных поручений в части уплаты страховых взносов; сроках и порядке представления расчётов по страховым взносам; окажут практическую помощь в заполнении расчетов по страховым взносам, в том числе с помощью программного обеспечения, а также ответят на все вопросы компетенции налоговых органов.

Напомним, что начиная с 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование передано налоговым органам. Таким образом, за первый квартал текущего года плательщики должны представить расчет по страховым взносам уже в налоговые органы по месту учета. И сделать это необходимо не позднее 2 мая. Форма и формат расчета по страховым взносам утверждены приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@. Более подробную информацию о страховых взносах можно получить на сайте ФНС России в разделе "Страховые взносы 2017". Здесь же находится Сопоставительная таблица по КБК.