Сотрудничество Хабаровского края и японской корпорации JGC выйдет на новый уровень

Сегодня в Правительстве Хабаровского края состоялась рабочая встреча Губернатора Вячеслава Шпорта со старшим исполнительным директором японской корпорации JGC Масанори Судзуки. Стороны обсудили перспективы реализации инвестиционных проектов компании в регионе. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Масанори Судзуки поблагодарил Вячеслава Шпорта за большую поддержку, которую власти края оказывают при реализации проекта по выращиванию овощей в Хабаровске. За прошедший год было произведено более 400 тонн овощей и помидоров. Продукция JGC Evergreen продается в розничных сетях и пользуется большим спросом у жителей края. Компания приступила ко второму этапу проекта – строительству еще одного тепличного комплекса площадью 2,3 га в индустриальном парке «Авангард».

«Сегодня многие японские компании, зная о таком успешном опыте, постоянно консультируются с нами по поводу того, как быстро начать работу в России. На наш взгляд, секрет успеха – в постоянном внимании федеральных и краевых властей к нашему проекту. Поэтому сегодня мы готовы работать с Хабаровским краем дальше, и не останавливаться только на сфере сельского хозяйства», - отметил Масанори Судзуки.

Губернатор края подчеркнул, что власти региона и в дальнейшем будут оказывать поддержку проекту корпорации.

«В этом году мы должны завершить вторую часть дороги к парку «Авангард». Остается также решить ряд вопросов, связанных со снижением ставок на энерготарифы, с ввозом посадочного материала из Японии. Здесь окажем максимальное содействие компании. И, конечно, нам надо двигаться дальше и вместе искать новые сферы для инвестирования. Это могут быть, например, проекты в сфере деревопереработки и производства продуктов питания. Очень перспективной сферой для сотрудничества, учитывая опыт корпорации, может стать рынок медицинских услуг», - отметил Вячеслав Шпорт.

За последние 30 лет компания реализовала более 300 проектов в сфере медицины, участвуя как генподрядчик, консультант или поставщик оборудования. Масанори Судзуки сообщил, что специалисты JGC внимательно изучат возможности Хабаровского края в области здравоохранения и сделают свои предложения по сотрудничеству.