Ярмарка выходного дня откроется в мае в Хабаровске

Сегодня в Правительстве края подписано соглашение о сотрудничестве между комитетом потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности и ООО «ВМК Капитал», управляющим ТЦ «Экодом». Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

С мая на площадях этого торгового центра вновь откроется самая крупная в регионе ярмарка выходного дня, где фермеры смогут по доступным ценам реализовывать свежую продукцию.

Для сельхозпроизводителей выделят 137 торговых мест. Ярмарочные ряды разместятся на двух площадках. Первая расположится на улице, вдоль парковочной зоны ул. Ленинградской. Там будут продавать овощи, фрукты, дикоросы, мёд, саженцы и прочую продукцию, не требующую хранения в холодильных витринах. Вторую площадку оборудуют внутри центра «Экодом». На ней можно будет торговать мясными, рыбными, колбасными и молочными изделиями. Такое разделение локаций ярмарки потребуется для полного соблюдения санитарных норм.

«Экодом» обязуется предоставить фермерам необходимое оборудование, обеспечит электроснабжение, вывоз ТБО, уборку и охрану, - отметил председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства края Николай Крецу. - На территории центра размещена государственная ветлаборатория. Её специалисты проконтролируют качество выставленных продуктов. В общем, организаторы сделают все, чтобы создать комфорт, как для покупателей, так и для продавцов».

Поучаствовать в ярмарке смогут фермерские хозяйства и сельхозпроизводители Хабаровского края. Подать заявку можно уже сегодня в администрациях муниципальных районов.

Напомним, что ярмарка выходного дня разместится в ТЦ «Экодом» второй год подряд. Прошлым летом ее торговые ряды ежедневно посещало около 20 тысяч человек. Власти надеются, что в этом сезоне покупателей будет еще больше.