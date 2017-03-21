Информация городской диспетчерской службы на 21 марта 2017 года

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 21 марта холодной воды нет в двух домах по адресу Амурский б-р, 7,9. Отключения горячей воды и отопления нет. В городе не работает 55 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 97 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышло 16 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 344 кубометра снега, 31, 2 кубометра мусора.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 30 ДТП, эвакуировано 15 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано 6 возгораний, на пульт «03» поступило 825 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 648 единиц общественного транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус и 585 автобусов.