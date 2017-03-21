В Комсомольске-на-Амуре открылись отборочные соревнования к финалу V Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт принял участие в церемонии открытия отборочных соревнований на право участия в Финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» – 2017 (WorldSkills Russia). Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

В городе Юности мероприятие объединило более 140 участников и 136 экспертов из 71 субъекта Российской Федерации. Команду Хабаровского края представляют молодые профессионалы из регионального центра, города Юности, Советской Гавани и поселка Хор.

Собравшихся приветствовали заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова, заместитель полпреда Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Владимир Солодов и генеральный директор Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов.

По словам Вячеслава Шпорта, принимать профессиональные соревнования такого уровня для Хабаровского края большая честь.

«Комсомольск-на-Амуре является промышленным центром региона. Здесь ежегодно выпускается более 20 тысяч молодых специалистов высокоинтеллектуального производства. Я сам прошел такую школу профессиональной подготовки. И рад, что сегодня мой родной завод выступает основным партнёром отборочных соревнований. Здесь хорошо знают, что «победа любит подготовку». Что инженерная мысль и рабочие профессии – движущая сила социально-экономического развития территории. Всем участникам я желаю продемонстрировать свои самые лучшие профессиональные и личные качества! Победят сильнейшие», - сказал Вячеслав Шпорт.

В течение недели соревнования будут проходить на базе Губернаторского авиастроительного колледжа по шести компетенциям. Это «Фрезерные работы на станках с числовым программным управлением», «Прототипирование», «Обработка листового материала», «Мобильная робототехника» и «Сварочные технологии».

Кроме того, в рамках деловой программы мероприятий в Комсомольске-на-Амуре пройдет Межрегиональный форум экспертов. В качестве модераторов на нем выступят представители Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» и АНО «Национальное агентство развития квалификаций».

Отметим, что помимо Хабаровского края отборочные соревнования к финалу проходят еще в шести российских территориях. Это Москва, Московская и Ульяновская области, республики Татарстан, Чувашия и Якутия.