Клещи в Хабаровском крае проснутся на неделю раньше

В Хабаровском крае клещи могут проснуться раньше обычного. Как рассказали в региональном Минздраве, причиной такого раннего подъема послужит стабильная плюсовая температура, которая радует горожан этой весной.

– Клещи обычно активизируются в начале апреля. Но в этот раз мы ждем их уже в конце марта. Клещи обычно как раз просыпаются при установлении стабильных плюсовых температур. Однако на сегодняшний день случаев укуса пока ни в городе, ни в крае не зарегистрировано. А учитывая, что погода портиться не намерена, то и клещей ждем вот-вот, - рассказывает начальник отдела организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Владислав Ходжер. – Люди сейчас часто выезжают за город, на природу и забывают о мерах предосторожности. Однако не стоит думать, что отсутствие листьев на деревьев и травы – это гарантия от укуса клещей. Обязательно после таких походов надо осматривать друг друга. Привит человек или нет–в любом случае при укусе клеща надо отправиться в травмпункт или в поликлинику, где врач сделает экстренную прививку иммуноглобулина.

Между тем, в Хабаровске завершилась вакцинация против клещевого энцефалита. Кампания длилась до середины марта. Привили более 100 тыс человек. Напомним, что в Хабаровском крае потенциально опасными территориями по части клещей признаны 16 районов. В 2016 году по поводу укуса клеща к врачам в крае обратились менее 7 тыс человек. В настоящее время разрабатывается план акарицидной обработки города. ИА «Хабаровский край сегодня»