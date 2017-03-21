В Хабаровском крае стартовал приоритетный федеральный проект «Городская среда»

В Хабаровском крае стартовал приоритетный федеральный проект «Городская среда». В ближайшие месяцы во всех муниципалитетах региона разработают и утвердят программы благоустройства территорий, в которых учтут пожелания жителей. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Основой для реализации проекта стало соглашение, которое подписал Хабаровский край с Минстроем РФ. По нему из федерального бюджета региону будет выделено 233,5 миллиона рублей на выполнение перечня мероприятий. На условиях софинансирования край добавит к ним еще 74 миллиона рублей, что позволит запустить проект и приступить к работам. При этом 2/3 суммы пойдет на благоустройство дворовых территорий, а 1/3 средств будет использована для приведения в порядок улиц, мест массового отдыха, скверов, набережных и т.д.

Реализация проекта пройдет в пять этапов. До 1 апреля на сайтах муниципалитетов разместят проекты программ благоустройства, а также инструкцию по участию граждан. До 25 мая муниципальные власти утвердят окончательные варианты программ с конкретными адресами и перечнем работ. К 1 июля для каждого двора, где предстоит сделать ремонт, подготовят дизайн-проект. Затем в муниципальных образованиях проведут конкурсы по отбору подрядчиков. Полностью завершить работы планируется до конца года.

Жители края могут напрямую поучаствовать в проекте «Городская среда». Для этого необходимо создать инициативную группу жильцов, провести общее собрание и подготовить чертеж, на котором указать все конструктивные элементы во дворе. На основании этого чертежа власти подготовят окончательный дизайн-проект двора и выполнят реконструкцию. Последним этапом станет подписание акта-выполненных работ, что предложат сделать самим жильцам.

В рамках проекта «Городская среда» предусмотрен минимальный перечень возможных работ, а также дополнительный. К первому относится установка элементов освещения, скамеек, урн, ремонт дворовых проездов. Дополнительный список мероприятий должны сформировать местные власти. В него войдут ремонт и устройство тротуаров, автодорог, парковок, замена систем водоотведения и поверхностного стока, строительство детских и спортивных площадок, установка мусоросборников, озеленение.

Напомним, что важность вопросов благоустройства территорий отметил в своем Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что при составлении перечня работ по созданию комфортной городской среды необходимо обязательно учитывать мнение граждан.