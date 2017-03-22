Информация городской диспетчерской службы на 22 марта 2017 года

По состоянию на 7.00 часов 22 марта в Хабаровске нет отключений отопления, холодного и горячего водоснабжения. Газом заправлено 9 ГРУ или 24,4 тонны топлива. В городе не работает 54 лифта. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 89, а ночью – 14 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 91,1 кубометра мусора и 496 кубометров снега. На хабаровские трассы высыпано 2,5 тонны песчано-соляной смеси и 19,8 тонны противогололедного реагента. За нарушение правил парковки эвакуировано 18 автомобилей.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 24 ДТП, зафиксирован 1 пожар и 3 возгорания, на пульт «03» поступило 810 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 659 единиц транспорта: 42 трамвая, 22 троллейбуса, 595 автобусов.