Весенние каникулы у хабаровских школьников продлятся с 27 марта по 2 апреля

Как сообщили в управлении образования администрации города, в каникулярных мероприятиях задействуют около 80% детей и подростков. Во всех образовательных учреждениях будут работать кружки, секции, профильные объединения по разным направлениям. Об этом РИА "27 Регион" сообщил сотрудник пресс-службы администрации г. Хабаровска Светлана Сенникова.

Школьники посетят спектакли, экскурсии и кинотеатры. Для старшеклассников пройдут консультации по подготовке к итоговой аттестации. В 74 учреждениях образования с 27 по 31 марта будут открыты лагеря с дневным пребыванием детей для учеников начальных классов и профильные лагеря для учеников средней и старшей школы. Планируется, что посетить их смогут 2340 человек, 913 из которых – дети из малообеспеченных семей.

Общая стоимость путёвки за 5 дней с двухразовым питанием составит 1357 рублей, чуть больше обойдётся плата с трехразовым питанием – 1567 рублей. Большую часть должен заплатить родитель, в первом случае это чуть больше 980 рублей, во втором – около 1150. Остальную часть путёвки оплатит муниципалитет.

Во время каникул в краевом центре запланирован ряд мероприятий. Так, 27 марта состоится подведение итогов городского детского экологического форума, 28 и 29 числа в рамках смотра патриотической работы образовательных учреждений «Во Славу отцов и Отечества!» состоятся соревнования школьников по стрельбе. А с 25 по 31 марта школьники смогут принять участие в отборочном туре фестиваля «Амурские зори».

Кроме того, 270 учащихся отправятся в туристско-образовательные поездки в Санкт-Петербург, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Якутск и в китайский город Санья. Делегация из победителей и лауреатов различных конкурсов и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников отправится на отдых в Ялту.