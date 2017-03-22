Отопительный сезон в Хабаровске может завершиться на неделю раньше обычного

В Хабаровске отопительный сезон может завершиться на несколько дней раньше, чем обычно. Это зависит от того, сохранится ли теплая погода. - Порядок таков – в течение 5 суток подряд среднесуточная температура должна держаться выше 8 градусов тепла, - говорит заместитель начальника управления энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций города Иван Соловьев.

- С того момента, как только от синоптиков придет прогноз, что необходимый температурный режим установился, тогда и начинается подготовка к окончанию отопительного сезона. Как правило, отопление в Хабаровске отключают до 9 мая, чаще всего в период с 1 по 4 число, в зависимости от дня недели. Синоптики отмечают, что в этом году весна выдалась на редкость теплая. Уже сейчас город по температурному режиму идет значительно выше нормы.

- Такая теплая и безоблачная погода в Хабаровске сохранится до конца марта. Сейчас в городе среднесуточная температура - минус один градус, это выше нормы на 6 градусов. Но все-таки, пока не плюс 8, - сообщила начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского гидрометцентра, Галина Брынцева.

- В прошлые годы среднесуточная температура от 8 и выше наступала у нас к концу апреля. По прогнозу, после 25 марта в этом году, среднесуточная температура в Хабаровске может подняться до 3,5 градусов тепла. Если погода и сохранится на таком же уровне, то порог в плюс 8 градусов мы превысим на 10 дней раньше, чем обычно – до 20 апреля. А значит и отопление может быть отключено на несколько дней раньше. А так его отключают, как правило, 1 мая. ИА «Хабаровский край сегодня»