План основных мероприятий города Хабаровска на 23 марта 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 23 марта 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

23 марта

Заседание коллегии управления образования по вопросам: «Формирование информационно-коммуникационной инфраструктуры образовательного учреждения как условие качественного предоставления муниципальных услуг в рамках государственного проекта «Электронное правительство», «Дополнительное образование детей как связующее звено всех ступеней образования при профессиональном самоопределении школьников и подготовке инженерных кадров». Место проведения заседания коллегии уточнить. 10.00. Информация по тел. 43-88-86.

Торжественная церемония, посвященная Всероссийскому Дню работника культуры:

- церемония награждения ;лучших работников культуры, победителей городских конкурсов «Лучшее муниципальное учреждение культуры», «Лучший работник муниципального учреждения культуры». Конференц-зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 15.00;

- праздничная концертная программа. Большой зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 16.00. Информация по тел. 40-89-95. Жолобова Ирина Петровна.

Мэрия. Заседание Совета политических партий и общественных организаций в формате информационной встречи по вопросу «Об оказании адресной социальной помощи гражданам пожилого возраста с низкими доходами и ограничениями, вызванными состоянием их здоровья». Малый зал. 15.00. Информация по тел.: 41-94-10, 41-96-40. Кравченко Дмитрий Сергеевич.

Центральный район. Заседание районной комиссии по обеспечению доходов и сокращению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 11.00. Информация по тел. 42-12-58. Гончарова Татьяна Александровна.

Краснофлотский район. Проведение рейда на улицы малоэтажной, индивидуальной жилой застройки в целях проверки целевого использования земли и степени готовности строящихся объектов для привлечения владельцев объектов к государственной регистрации права собственности объектов недвижимости. Территория района. 11.00. Информация по тел. 79-07-38. Никифорова Ирина Дмитриевна.

Железнодорожный район. День руководителя. Большой зал комитета по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 15.00. Информация по тел. 40-88-13. Черноусова Анжелика Юрьевна.

Центральный район. Совещание с руководителями предприятий и организаций по участию в театрализованном шествии, посвященном 159-й годовщине со дня основания г. Хабаровска. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 16.00. Информация по тел. 40-89-42. Шамкина Елена Леонидовна.