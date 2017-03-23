В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 23 марта из-за засора канализации холодной, горячей воды нет в одном доме краевого центра по адресу ул. Ленина, 38. В городе не работает 53 лифта. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 98 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышло 15 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 211, 9 кубометра мусора.
По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 31 ДТП, эвакуировано 17 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано 5 возгораний, на пульт «03» поступило 740 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 655 единиц общественного транспорта: 41 трамвай, 21 троллейбус и 593 автобуса.
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