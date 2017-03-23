Оперативная информация на 23 марта 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона зарегистрировано 6 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На учете в ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю состоят 18 ледовых переправ (Верхнебуреинский район — 1, Николаевский район — 2, Охотский район — 4, район имени Полины Осипенко — 3, Тугуро-Чумиканский — 1, Ульчский район — 3, Комсомольский район — 1, Амурский район — 3).

Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед для лова рыбы.

Землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Работа коммунальных и дорожных служб: Для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 60 ед. техники. В Хабаровске — 158 чел. и 98 ед. техники. Вывезено 58 куб. метров снега.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная обстановка в норме. В регионе сохраняется заболеваемость ОРВИ и гриппом, эпидемический порог не превышен.

Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков западный 4-9 м/с от -5ºС до -7ºС от +1ºС до +3ºС Южные районы местами небольшой снег северо-западный 5-10 м/с от -4ºС до -9ºС от +3ºС до +8ºС Центральные районы местами небольшой снег западный 5-10 м/с от -5ºС до -10ºС от +1ºС до +7ºС Северные районы без осадков северный 6-11 м/с от -6ºС до -12ºС от 0ºС до +6ºС

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

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