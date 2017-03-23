ОПФР: Как назначить пенсию дистанционно

Их этих трёх действий теперь может состоять процесс назначения пенсии для жителей Хабаровского края. Это стало возможно благодаря участию Отделения ПФР по Хабаровскому краю в пилотном проекте, предусматривающем назначение пенсии только по данным персонифицированного учета. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе ОПФР по Хабаровскому краю.

При этом задача Пенсионного фонда – заранее ознакомить граждан с состоянием индивидуального лицевого счета, где зафиксированы пенсионные права, сформированные на протяжении трудовой деятельности каждого работающего гражданина. Именно эта информация определяет будущий размер пенсии. Теперь достаточно быть зарегистрированным на портале государственных услуг, чтобы иметь доступ в Личный кабинет на сайте ПФР.* В нем представлена информация о страховом стаже, заработке, баллах.

После получения доступа к своим персональным данным каждый может оценить их полноту и достоверность, уведомив об этом ПФР личным письменным согласием. И статус пенсионера можно оформить, не выходя из дома, независимо от местности проживания. Сокращение бумажного документооборота становится повсеместной реальностью. К такой системе подключились уже более 50 будущих пенсионеров из Хабаровского края. Теперь им не требуется, как это было ранее, за 9 месяцев до наступления пенсионного права представлять в орган ПФР документы на их заблаговременную правовую обработку и оценку заработанных пенсионных прав.

Будущему пенсионеру останется только не ранее, чем за месяц до наступления пенсионного права, направить через Личный кабинет электронное заявление о назначении пенсии. Граждане с высоким уровнем правовой и, соответственно, пенсионной грамотности, в режиме онлайн держат на контроле то, как формируется их будущая пенсия. Они постоянные посетители своего Личного кабинета, поэтому знают, сколько страховых взносов перечислил за них работодатель, какое количество баллов прибавилось за год, каким бы был размер пенсии, будь она назначена в текущем году с учетом разных жизненных ситуаций.

Такой алгоритм личного участия в этом процессе позволяет контролировать своего работодателя и в случае его недобросовестного поведения оперативно устранять пробелы в пенсионных правах. И тогда при назначении пенсии не придётся добывать бумаги, подтверждающие стаж или заработок.

* Подтвердить учетную запись при наличии паспорта и СНИЛС можно в любой клиентской службе ПФР, а также в МФЦ.