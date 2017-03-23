Жители Хабаровского края становятся невыездными из-за долгов

Сотрудники филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт» и АО «Дальневосточная генерирующая компания» объединились в борьбе против злостных неплательщиков, чья сумма долга за коммунальные услуги превышает 10 тысяч рублей. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе филиала ПАО "ДЭК"-"Хабаровскэнергосбыт".

Так, в преддверии весенних школьных каникул, ресурсоснабжающие организации передали в службу судебных приставов более 3,5 тысяч исполнительных листов, которые станут основанием для ограничения выезда за пределы РФ. Энергетики рекомендуют заранее позаботиться о погашении задолженности за электроэнергию и тепло.

С начала этого года филиалом ПАО «ДЭК»- «Хабаровскэнергосбыт» отработано около 28 тысяч исполнительных документов в отношении злостных неплательщиков на общую сумму задолженности 82,6 млн. рублей. Долги по оплате за потребленную электроэнергию являются серьезным основанием для ограничения выезда за рубеж, - подчеркивает заместитель директора филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт» по правовым вопросам Ольга Яскина.

С начала 2017 года Управлением федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю введено временное ограничение на выезд за границу в отношении 262 жителей Хабаровского края из-за долгов перед ПАО «ДЭК».