В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 24 марта 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
24 марта
Выборы общественного советника мэра города по делам молодежи. Избирательные участки города (отдельный график). 09.00-18.00. Информация по тел. 40-89-93. Кононенко Максим Александрович.
Центральный район. Проведение рейдового мероприятия по территории частной застройки. Частный сектор. 14.30. Информация по тел. 40-89-25. Прокопенко Роман Павлович.
Краснофлотский район. Слет детских и молодежных общественных объединений. Хабаровский автодорожный техникум, ул. Тихоокеанская, 169. 15.00. Информация по тел. 79-07-44. Коваль Анна Анатольевна.
Кировский район. Слет детских и молодежных объединений района. Центр детского творчества детей и молодежи, ул. Орджоникидзе, 5. 15.00. Информация по тел. 41-95-09. Суслова Анастасия Евгеньевна.
Кировский район. Информационная встреча с жителями частного сектора по вопросам благоустройства и санитарного содержания прилегающих территорий. Жилмассив ул. Зенитная,1. 17.00. Информация по тел. 41-95-45. Кавигонд Александр Викторович.
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