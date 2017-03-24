Информация городской диспетчерской службы на 24 марта 2017 года

По состоянию на 7.00 часов 24 марта в Хабаровске нет отключений отопления и холодного водоснабжения. Из-за порывов стояков в квартирах без горячей воды временно остаются дома 66 по улице Запарина и 47 по улице Ким Ю Чена. Газом заправлено 16 ГРУ или 32,41 тонны топлива. В городе не работает 49 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 112, а ночью – 15 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 140,5 кубометра мусора и 56 кубометров снега. На хабаровские трассы высыпано 10,9 тонны песчано-соляной смеси и 1 тонна противогололедного реагента. За нарушение правил парковки эвакуировано 10 автомобилей.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 45 ДТП, зафиксировано 3 пожара и 12 возгораний, на пульт «03» поступило 708 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 646 единиц транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус, 583 автобуса.