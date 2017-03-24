План основных мероприятий города Хабаровска на 25 и 26 марта 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 25 и 26 марта 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

25 марта

Торжественное открытие фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города. Спортивный комплекс стадиона им. В.И. Ленина. 11.00. Информация по тел. 40-89-62. Прихожан Ирина Дмитриевна.

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Ожирение». От входа в городской парк «Динамо». 11.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.

Кировский район. Турнир по шахматам. Шахматный клуб «Маэстро», Амурский бульвар, 3. Информация по тел. 8 924 217 42 17. Гуньков Алексей Петрович.

Железнодорожный район. Турнир по регби «Чемпион» для детей 14-16 лет. Спортивная площадка, ул. Карла Маркса, 117. 15.00. Информация по тел. 47-02-83.

Железнодорожный район. Физкультурное мероприятие для детей 10-14 лет. Спортивный клуб им. Поддубного, ул. Костромская, 49. 15.00. Информация по тел. 47-02-83.

Железнодорожный район. Игровая программа «Доктор Айболит» для детей жилмассива. Дворовая площадка, ул. Шмаковская, 7. 16.30. Информация по тел. 32-10-60. Шамасова Жанна Александровна.

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.

26 марта

Спартакиада администрации города по настольному теннису. Городской центр баскетбола, ул. Королева, 4г. 10.00. Информация по тел. 47-05-73. Гумовский Михаил Петрович.

Чемпионат города по киокусинкай каратэ-до. Спортивный комплекс, ул. Советская, 1. 10.00. Информация по тел. 47-05-73. Гумовский Михаил Петрович.

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.

Индустриальный район. Открытый турнир Индустриального района по таэквондо. Школа № 10, пер. Дзержинского, 9. 10.00. Информация по тел.: 40 90 46; 40 90 31; 40 90 34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Кировский район. Турнир по мини-футболу. Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. Информация по тел. 8 924 217 42 17. Гуньков Алексей Петрович.