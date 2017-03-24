Оформить справку об отсутствии судимости жители Хабаровского края смогут за 7 дней

Перечень документов, которые можно оформить через интернет, регулярно пополняется. К примеру, теперь удаленно можно сделать справку о наличии или отсутствии судимости. – Этот вид справок очень востребован. С начала года на ее оформление заявки подали более 10 000 жителей края, большая часть которых в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

Справка об отсутствии судимости необходима при приеме на работу, при выезде за границу, при усыновлении детей. Ее часто требуют в отделах социальной защиты, у гос.служащих, педагогов, воспитателей, - рассказала заместитель начальника информационного центра УМВД края Лариса Есипенко. – Раньше оформить справку можно было только при личном визите в информационный центр УМВД. Люди приходили, стояли в длинных очередях. Затем следовало ожидание – не менее 30 дней до получения. В общем, было не слишком удобно. Теперь же появилась альтернатива. Любой человек, в том числе и иностранец, может зарегистрироваться на портале государственных услуг, и подать заявку самостоятельно, сидя дома, на работе, где угодно. При регистрации на портале вам останется дождаться кода активации. Кстати, есть возможность получить этот код через многофункциональные центры и в центре по оказанию государственных услуг МВД.

Интересный нюанс, за человека подать заявку может его доверенное лицо, даже если речь идет об электронном формате.

- Электронное заявление можно подать не только лично, но и через представителя, в этом случае следует указать сведения о выданной ему доверенности, - продолжает Лариса Есипенко.- Чтобы еще больше упростить эту процедуру, мы организовали акцию - один раз в месяц, в субботу, с 10.00 до 14.00 можно прийти в информационный центр и подать заявку на оформление справки о наличии либо отсутствии судимости. В этом случае, вы получите е в течение 7 дней. Первая акция прошла 11 марта, тогда 19 человек подали заявления. Следующая акция планируется 22 апреля. С собой должен быть только паспорт. Оказание услуги в электронном виде проводится в приоритетном порядке. Техническая возможность обработки заявлений позволяет сократить сроки подготовки справки с 30 до 10 дней.То есть дальше человеку остается дождаться сообщения о месте и времени, где он сможет забрать готовую справку. Оформление справки бесплатно, пошлина не предусмотрена.

Консультации можно получить по телефонам: 38-79-15, 38-79-14, 38-79-41, 38-79-42, 59-58-09 ИА «Хабаровский край сегодня»