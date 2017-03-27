В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 27 марта нет отключений холодной, горячей воды и отопления. В городе не работает 44 лифта. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 20 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышло 9 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 47,4 кубометра мусора.
По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 19 ДТП, зафиксировано 5 возгораний, на пульт «03» поступило 850 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 643 единицы общественного транспорта: 40 трамваев, 21 троллейбус и 582 автобуса.
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