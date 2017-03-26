План основных мероприятий города Хабаровска с 27 по 2 апреля 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 27 по 2 апреля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

27 марта

Открытие лагерей с дневным пребыванием детей. Образовательные учреждения. 09.00. Информация по тел. 40-90-80. Всеволодова Ирина Леонидовна.

Городская экологическая научная битва в рамках детского экологического форума. Детско-юношеский центр «Восхождение», ул. Ленинградская, 71. 15.00. Информация по тел.:40-90-80, 40-90-93. Воронина Ирина Владиславовна.

Центральный район. Объезд территории района на предмет осмотра санитарного состояния. 09.00-12.00. Информация по тел. 40-89-24.

Кировский район. Фестиваль «Дружба народов – единство России». Школа № 3, ул. Забайкальская, 7. 11.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Центральный район. Рейд «Каникулы» (27-31 марта). Школы № 32, 63 и гимназия №3. 14.30. Информация по тел. 40-89-21. Якимова Марина Валентиновна.

28 марта

Выездное заседание Хабаровской городской думы в комитете по управлению Краснофлотским районом. Актовый зал комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. 10.00. Информация по тел. 79-07-21. Филина Светлана Александровна.

Городской семинар организаторов летнего отдыха. Гимназия №3, ул. Московская, 10. 10.00. Информация по тел.: 40-90-80, 40-90-92. Скворцова Ольга Михайловна.

Городские лично-командные соревнования школьников по стрельбе «Меткий стрелок» (28-29 марта). Школа №1, ул. Чехова, 1а. Информация по тел. 40-90-94. Сенотрусов Герман Игоревич.

Подписание соглашения о создании городского штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Центр патриотического воспитания, площадь «Город воинской славы». 15.00. Информация по тел. 40-89-92. Панюшкин Семен Викторович.

Краснофлотский район. Конкурсно-игровая программа для городских оздоровительных лагерей «Энергия земли!». Центр «Северное сияние», ул. Руднева, 68. 11.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Кировский район. Музыкальная программа «Наполним музыкой сердца». Центр детского творчества «Радуга талантов», ул. Запарина, 127. 14.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

29 марта

Объезд конкурсной комиссией участников городского смотра-конкурса «Лучший хранитель истории» (музей трудовой и боевой славы локомотивного депо ст. Хабаровск-2; комната боевой славы 202-й воздушно-десантной бригады; музей «Аэронавигация Дальнего Востока»; кабинет истории АО «Авиакомпания «Восток» ). От администрации города. 09.30. Информация по тел.: 32-79-22, 25-02-82. Костромина Марина Витальевна.

Городской этап конкурса «Вокально-хоровое исполнительство», в рамках городского фестиваля «Амурские зори». Центр «Северное сияние», ул. Руднева, 68. 10.00. Информация по тел. 40-90-94. Гузеева Татьяна Юльевна.

Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-36. Пятков Антон Александрович.

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Кировский район. Конкурсно-игровая программа «Узоры русского костюма». Библиотека, филиал №20, ул. Бойко - Павлова, 5. 11.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Кировский район. Игра «Берегите птиц», посвященная Международному Дню птиц. Школа № 16, ул. Шелеста, 73в. 11.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Кировский район. Мастер-класс «Утро природы». Центр детского творчества «Радуга талантов», ул. Орджоникидзе, 5. 14.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Центральный район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.30. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

30 марта

Заседание коллегии управления образования по вопросам: «Формирование информационно-коммуникационной инфраструктуры образовательного учреждения как условие качественного предоставления муниципальных услуг в рамках государственного проекта «Электронное правительство», «Дополнительное образование детей как связующее звено всех ступеней образования при профессиональном самоопределении школьников и подготовке инженерных кадров». Гимназия №6, ул. Ленинградская, 79. 10.00. Информация по тел. 43-88-86.

Конкурс «Танцевальная мозаика», в рамках городского фестиваля «Амурские зори». Центр развития творчества детей и юношества, ул. Монтажная, 40. 10.00. Информация по тел. 40-90-94. Гузеева Татьяна Юльевна.

Кировский район. Сказочная викторина «Сказочник датского королевства», посвященная 212-летию со дня рождения Г.Х. Андерсена. Библиотека, филиал №20, ул. Бойко-Павлова, 5. 11.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Краснофлотский район. Турнир по мини-футболу среди дворовых команд «Весенние ласточки» (30-31 марта). Парк ДОФ. 12.00. Информация по тел. 79-07-48. Инкин Николай Петрович.

31 марта

Мэрия. Заседание конкурсной комиссии городского смотра-конкурса «Лучший хранитель истории» (ознакомление с личными коллекциями горожан). Малый зал №1. 09.30. Информация по тел.: 32-79-22, 25-02-82. Костромина Марина Витальевна.

Церемония возложения цветов к памятнику Я. Дьяченко, посвященная 200-й годовщине со дня рождения первопроходца. Памятник Я. Дьяченко, ул. Шевченко, 24. 11.00. Информация по тел. 40-89-90. Хопта Инна Сергеевна.

Закрытие выставки «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство», в рамках городского фестиваля «Амурские зори». Центр эстетического воспитания детей, ул. Муравьева-Амурского, 15. 15.00. Информация по тел. 40-90-94. Гузеева Татьяна Юльевна.

Индустриальный район. Праздник «День смеха», спортивная праздничная программа «Веселые старты» для детей микрорайонов. Жилмассивы: ул. Ремесленная, 3. В течение дня. Информация по тел.: 40-90-46, 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Индустриальный район. Мероприятие, организованное отрядом волонтеров, на жилмассиве «Будь лучше!». Школа № 56, ул. Герцена, 12. 12.00. Информация по тел.: 40 90 35; 40 90 36. Кремлякова Елена Владимировна.

Краснофлотский район. Развлекательно-игровая программа по станциям для городских оздоровительных лагерей «Необъятная синяя гладь». Центр «Северное сияние», ул. Руднева, 68. 11.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Центральный район. Проведение рейдового мероприятия по территории частной застройки. Частный сектор. 14.30. Информация по тел. 40-89-25. Прокопенко Роман Павлович.

1 апреля

Конкурс по специальности столяр, в рамках городского конкурса «Лучший по профессии». Профессиональное училище № 6, ул. Краснореченская, 104. 09.00. Информация по тел. 41-96-66. Ролдугин Александр Сергеевич.

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Заболевания сердечно-сосудистой системы». От входа в краевой музей им. Н.И. Гродекова. 11.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.

Финал Юниор-лиги КВН Всероссийской Юниор-Лиги КВН в городе Хабаровске сезона 2016-2017 гг. (школьные команды). Большой зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 18.00. Информация по тел. 40-89-92. Якина Ольга Викторовна.

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.

2 апреля

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.

Железнодорожный район. Турнир по волейболу для детей 14-16 лет. Спортивный зал школы № 47, ул. Матвеевское шоссе, 23. 15.00. Информация по тел. 47-02-83. Катрич Дмитрий Александрович.