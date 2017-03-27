С апреля в городах и посёлках Хабаровского края стартуют обсуждения приоритетного проекта «Городская среда»

Сегодня на Общественном совете в министерстве ЖКХ края представили порядок реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Участникам собрания рассказали об основных подготовительных процедурах, роли властей в вопросах благоустройства, а также о том, как в проекте смогут поучаствовать граждане, решившие отремонтировать свой двор.

Как отметил министр ЖКХ края Дарий Тюрин, реализация проекта будет проходить в пять этапов. Как раз сегодня закончился прием заявок от муниципальных образований, пожелавших получить федеральную субсидию на обустройство дворовых территорий и мест массового отдыха. Первыми официальными участниками проекта стали двадцать поселений.

Теперь до 1 апреля они должны будут разместить на своих сайтах проекты программ благоустройства, а также инструкцию для граждан. Жители смогут внимательно ознакомиться со всеми документами и внести свои предложения.

«С апреля в городах и поселках стартуют обсуждения проекта «Городская среда», - подчеркнул министр. – Идея очень интересная, поэтому мы ждем, что люди активно отреагируют на предоставленные им возможности. Ведь по проекту уже в этом году можно изменить облик десятков дворов. В следующие годы эта цифра увеличится в разы».

К 25 мая в поселениях утвердят окончательные варианты программ ремонта с конкретными адресами и перечнем работ, составленным по пожеланиям жителей. К 1 июля для каждого двора, где предстоит сделать ремонт, подготовят дизайн-проект. По нему власти впоследствии и выполнят все работы. Но перед этим жители должны проявить инициативу и внести свои предложения по ремонту.

«Самый простой способ – это создать в своем доме группу активистов, которая подготовит чертеж двора, - пояснил Дарий Тюрин. – Это может быть примерный макет, профессионализма здесь не требуется. На нем необходимо обозначить все конструктивные элементы – дорожки, газоны, скамейки, а может быть и новую детскую площадка. Затем этот проект нужно передать в администрацию поселения, чтобы пожелания жильцов включили в план благоустройства».

Члены Общественного совета выразили готовность оказать проекту «Городская среда» максимальную поддержку. Они решили, что проследят за тем, как будет идти реализация, а также помогут жильцам разобраться в его деталях. Результаты обязательно обсудят на последующих заседаниях.

Напомним, что приоритетный федеральный проект «Городская среда» рассчитан до 2022 года и должен станет новым этапом в решении вопросов благоустройства. В этом году из федерального бюджета Хабаровскому краю предоставят 233,5 млн рублей. Еще 74 миллиона рублей регион вложит самостоятельно на условиях софинансирования, что позволит приступить к работам.

Важно отметить, что значимость вопросов благоустройства территорий отметил в своем Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин. Именно глава государства подчеркнул, что необходимо обязательно учитывать мнение граждан при составлении перечня работ при создании комфортной городской среды. Активное участие в реализации проекта примут общественники, представители движения «ОНФ», депутаты политической партии «Единая Россия».