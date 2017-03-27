В преддверии майских праздников в Хабаровском крае пройдет субботник. 22 апреля власти региона приглашают жителей городов и поселков выйти на уборку территорий и помочь коммунальщикам.
Планируется, что в мероприятии традиционно примут участие студенты, общественники, сотрудники государственных и частных организаций, а также жильцы микрорайонов, которые помогут убрать свои дворы.
«Близится 72-я годовщина Великой Победы, - обратился к населению заместитель Председателя Правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук. – Перед этим знаменательным событием в нашем крае будут наводить порядок в местах массового отдыха, в парках и скверах, возле административных зданий. Обычно помогают во всех районах. Надеемся, что так будет и в этот раз – люди откликнутся и примут в субботнике самое активное участие. Вместе мы сделаем наши улицы чистыми и уютными».
Особое внимание на субботнике уделят благоустройству мест воинских захоронений, обелисков и памятников. Предполагается, что всего в «генеральной уборке» по краю поучаствуют более 100 тыс. человек.
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