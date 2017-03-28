Газом заправлено 26 ГРУ или 50,02 тонны топлива. В городе не работает 45 лифтов. На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 103, а ночью – 8 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
С дорог и улиц города вывезено 153,7 кубометра мусора. За нарушение правил парковки эвакуировано 24 автомобиля.
По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 52 ДТП, зафиксировано 2 пожара и 6 возгораний, на пульт «03» поступил 751 вызов. Сегодня утром на маршруты вышло 655 единиц транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус, 592 автобуса.
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