Информация городской диспетчерской службы на 28 марта 2017 года

Газом заправлено 26 ГРУ или 50,02 тонны топлива. В городе не работает 45 лифтов. На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 103, а ночью – 8 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

С дорог и улиц города вывезено 153,7 кубометра мусора. За нарушение правил парковки эвакуировано 24 автомобиля.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 52 ДТП, зафиксировано 2 пожара и 6 возгораний, на пульт «03» поступил 751 вызов. Сегодня утром на маршруты вышло 655 единиц транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус, 592 автобуса.