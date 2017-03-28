За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона зарегистрировано 6 пожаров.
На учете в ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю состоят 18 ледовых переправ (Верхнебуреинский район — 1, Николаевский район — 2, Охотский район — 4, район имени Полины Осипенко — 3, Тугуро-Чумиканский — 1, Ульчский район — 3, Комсомольский район — 1, Амурский район — 3).
Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед для лова рыбы.
Землетрясений на территории края не зарегистрировано.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Работа коммунальных и дорожных служб: Для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 45 ед. техники. В Хабаровске — 165 чел. и 103 ед. техники.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная обстановка в норме. В регионе сохраняется заболеваемость ОРВИ и гриппом.
Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.
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днем
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Хабаровск
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без осадков
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западный 3-9 м/с
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от -4ºС до -6ºС
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от +5ºС до +7ºС
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Южные районы
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без осадков
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юго-западный 5-10 м/с
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от -2ºС до -8ºС
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от +5ºС до +11ºС
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Центральные районы
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без осадков
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северо-западный 2-10 м/с
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от -3ºС до -14ºС
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от 0ºС до +8ºС
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Северные районы
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без осадков
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северный, юго-западный 2-10 м/с
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от -5ºС до -15ºС
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от -1ºС до +7ºС
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42Единый телефон спасения - 112
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