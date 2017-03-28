На участке «Туркомплекс «Заимка» – поселок Усучжень (КНР)» могут появиться новые речные туры. Об этом стало известно на российско-китайских переговорах с участием Управления по делам судоходства провинции Хэйлунцзян по вопросу развития перевозок в навигацию текущего года.
Так, группа компаний «Дальрео» представила презентацию планируемых в этом году туров. На территории туристического комплекса «Заимка» может появится участок пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации.
«На «Заимке» планируют в навигацию этого года открыть участок пункта пропуска. Пока идут все согласования. Сейчас они занимаются разработкой новых маршрутов от «Заимки» до площади Солнца на китайской части Большого Уссурийского. У предприятия есть своё судно «Изумруд» на 45 мест, они докупили ещё теплоход «Москва», рассчитанный на 165 мест. В основном предприятие нацелено принимать туристов из Поднебесной, у них есть для этого вся необходимая инфраструктура», – рассказала начальник отдела управления по туризму министерства культуры Хабаровского края Валентина Неретина.
Добавим, что ещё в прошлом году стороны, Хабаровский край и провинция Хэйлунцзян договорились о разработке новых туристических маршрутов. Так, китайская сторона проинформировала о возможности посещения российскими туристами территории китайской части острова Большой Уссурийский в рамках речного тура в город Фуюань. Кроме того, к июню власти города планируют развернуть на данной территории один из крупнейших зоопарков Китая, в котором будет проживать сто чёрных медведей. ИА «Хабаровский край сегодня»
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