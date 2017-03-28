План основных мероприятий города Хабаровска на 29 марта 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 29 марта 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

29 марта

Объезд конкурсной комиссией участников городского смотра-конкурса «Лучший хранитель истории» (музей трудовой и боевой славы локомотивного депо ст. Хабаровск-2; комната боевой славы 202-й воздушно-десантной бригады; музей «Аэронавигация Дальнего Востока»; кабинет истории АО «Авиакомпания «Восток» ). От администрации города. 09.30. Информация по тел.: 32-79-22, 25-02-82. Костромина Марина Витальевна.

Городской этап конкурса «Вокально-хоровое исполнительство», в рамках городского фестиваля «Амурские зори». Центр «Северное сияние», ул. Руднева, 68. 10.00. Информация по тел. 40-90-94. Гузеева Татьяна Юльевна.

Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-36. Пятков Антон Александрович.

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Кировский район. Конкурсно-игровая программа «Узоры русского костюма». Библиотека, филиал №20, ул. Бойко - Павлова, 5. 11.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Кировский район. Игра «Берегите птиц», посвященная Международному Дню птиц. Школа № 16, ул. Шелеста, 73в. 11.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Кировский район. Мастер-класс «Утро природы». Центр детского творчества «Радуга талантов», ул. Орджоникидзе, 5. 14.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Центральный район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.30. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.