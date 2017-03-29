Начало апреля огорчит хабаровчан циклоном

В Хабаровск в начале апреля придет циклон. Как сообщили в Хабаровском гидрометцентре, сильного похолодания ожидать не стоит. Тем не менее, через неделю небо в городе затянет серыми облаками.

- Апрель – это переходный месяц. Без снега не обойдется, - говорит начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. - В ближайшие 5 дней мы осадков не ожидаем. Температура сохранится на том же уровне, что и сейчас: ночью до минус пяти градусов, а днем 9-11 градусов тепла. Тем не менее, к 5 апреля в край придет циклон. Пройдут осадки, в основном мокрый снег, а днем дождь со снегом. Но нельзя сказать, что сильно похолодает. На время циклона температура воздуха днем прогреется до 3 градусов. Немного похолодать может уже после циклона. ИА «Хабаровский край сегодня»