План основных мероприятий города Хабаровска на 30 марта 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 30 марта 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

30 марта

Заседание коллегии управления образования по вопросам: «Формирование информационно-коммуникационной инфраструктуры образовательного учреждения как условие качественного предоставления муниципальных услуг в рамках государственного проекта «Электронное правительство», «Дополнительное образование детей как связующее звено всех ступеней образования при профессиональном самоопределении школьников и подготовке инженерных кадров». Гимназия №6, ул. Ленинградская, 79. 10.00. Информация по тел. 43-88-86.

Конкурс «Танцевальная мозаика», в рамках городского фестиваля «Амурские зори». Центр развития творчества детей и юношества, ул. Монтажная, 40. 10.00. Информация по тел. 40-90-94. Гузеева Татьяна Юльевна.

Кировский район. Сказочная викторина «Сказочник датского королевства», посвященная 212-летию со дня рождения Г.Х. Андерсена. Библиотека, филиал №20, ул. Бойко-Павлова, 5. 11.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Краснофлотский район. Турнир по мини-футболу среди дворовых команд «Весенние ласточки» (30-31 марта). Парк ДОФ. 12.00. Информация по тел. 79-07-48. Инкин Николай Петрович.