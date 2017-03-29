В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 30 марта 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
30 марта
Заседание коллегии управления образования по вопросам: «Формирование информационно-коммуникационной инфраструктуры образовательного учреждения как условие качественного предоставления муниципальных услуг в рамках государственного проекта «Электронное правительство», «Дополнительное образование детей как связующее звено всех ступеней образования при профессиональном самоопределении школьников и подготовке инженерных кадров». Гимназия №6, ул. Ленинградская, 79. 10.00. Информация по тел. 43-88-86.
Конкурс «Танцевальная мозаика», в рамках городского фестиваля «Амурские зори». Центр развития творчества детей и юношества, ул. Монтажная, 40. 10.00. Информация по тел. 40-90-94. Гузеева Татьяна Юльевна.
Кировский район. Сказочная викторина «Сказочник датского королевства», посвященная 212-летию со дня рождения Г.Х. Андерсена. Библиотека, филиал №20, ул. Бойко-Павлова, 5. 11.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.
Краснофлотский район. Турнир по мини-футболу среди дворовых команд «Весенние ласточки» (30-31 марта). Парк ДОФ. 12.00. Информация по тел. 79-07-48. Инкин Николай Петрович.
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