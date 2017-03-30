Информация городской диспетчерской службы на 30 марта 2017 года

По состоянию на 7.00 часов 30 марта в Хабаровске нет отключений отопления и горячего водоснабжения. Из-за порыва на водоводе холодная вода временно не подается в дом 5 по улице Пушкина. Газом заправлено 25 ГРУ или 50,24 тонны топлива. В городе не работает 51 лифт. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 152, а ночью – 10 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 177,1 кубометра мусора. За нарушение правил парковки эвакуировано 19 автомобилей.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 30 ДТП, зафиксировано 2 пожара и 5 возгораний, на пульт «03» поступило 670 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 647 единиц транспорта: 41 трамвай, 21 троллейбус, 585 автобусов.