Международный аэропорт Хабаровск перешёл на летнее расписание

Расписание хабаровского аэропорта дополнилось новыми рейсами в последнее воскресенье марта, когда стартовал весенне-летний сезон навигации. Также увеличились частоты по наиболее популярным у жителей региона маршрутам, в том числе Хабаровск – Москва.

Совместно с АК «Аврора» (ГК Аэрофлот) продолжится развитие хабовых перевозок в административном центре дальневосточного региона. Летнее расписание полетов, введенное в конце марта, будет действовать до 28 октября. В этот период авиакомпании-партнеры ОАО «Хабаровский аэропорт» увеличивают частоту рейсов на популярных у дальневосточников направлениях и возобновляют сезонные маршруты, рассказали в пресс-службе компании.

Группа компаний «Аэрофлот» увеличивает число полетов по маршруту Хабаровск – Москва до трех в день: в 10-10 (АК «Аэрофлот»), в 12-00 (АК «Россия», ГК Аэрофлот) и в 13-50 (АК «Аэрофлот»). Кроме того, пять частот в неделю будет выполнять авиакомпания «Северный ветер» в 9-00 местного времени. Также с 25 мая по 1 октября один раз в две недели дальневосточники смогут улететь прямым рейсом авиакомпании «Икар» в Симферополь.

«Уральские авиалинии» с 16 мая по 24 октября по понедельникам планирует выполнять рейс Хабаровск – Иркутск – Краснодар. Кроме того, в продолжается развитие хабовых перевозкок в аэропорту Хабаровск (Новый) с участием компаний ГК Аэрофлот. Так, авиакомпания «Аврора» увеличивает частоту рейсов из удаленных территорий Сахалинской области в дальневосточную столицу и изменяет их расписание с учетом графика полетов авиаперевозчиков группы компаний в центральные регионы страны.

Напомним, с учетом потребностей пассажиров в феврале 2017 года в терминале внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск была открыта трансферная зона. В дополнение к программе полетов в Петропавловск-Камчатский «Авроры» с начала апреля авиакомпания «Якутия» поэтапно увеличит частоту рейсов на этом направлении до трех раз в неделю, это расписание сохранится до конца сентября.

Увеличивает авиакомпания «Якутия» и частоты по направлениям Чита и Нерюнгри до двух раз в неделю. В рамках весенне-летнего расписания расширены возможности для отдыха и путешествий и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. С 5 апреля по 24 октября авиакомпания «Якутия» запланировала рейсы в Чжонджу (Республика Корея), а с 6 мая по 30 сентября – в Яньянь (Республика Корея), рейсы будут выполняться еженедельно.

Авиакомпания «Asiana» изменила расписание рейсов в Сеул – теперь пассажиры смогут отправиться в столицу Южной Кореи по понедельникам, средам и субботам. «Аврора» будет выполнять рейсы в Сеул ежедневно. Также компания возобновляет полеты по направлению Хабаровск – Пекин, планируется выполнение рейсов до четырех раз в неделю. В Харбин «Аврора» будет летать три раза в неделю.

Авиаперевозчик NordStar сохраняет рейсы из аэропорта Хабаровск в Санью (Китай). Компании «Икар» и «Северный ветер» продолжают полеты по маршруту Хабаровск – Пхукет, а также в Камрань (Вьетнам). Авиакомпания AZUR air планирует увеличить рейсы по направлениям Камрань, Пхукет, Бангкок от трех до девяти раз в неделю. Royal Flight сохраняет рейс в Бангкок с частотой один раз в десять дней. ИА «Хабаровский край сегодня»