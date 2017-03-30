Международный фестиваль «Народная рыбалка на Амуре» пройдёт в Хабаровском крае

Жителей края приглашают принять участие в международном фестивале «Народная рыбалка на Амуре». Любителей подледного лова ждут 8 апреля в районе площадки ООО «Восточный рыбокомбинат» в поселке Чныррах Николаевского муниципального района. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Открытие соревнований состоится в 12.00. Ожидается, что конкуренцию местным мастерам составят гости из других районов края. Интерес к мероприятию также проявляют рыболовы Алтая и Якутии. В этом году праздник впервые приобрел статус международного. Свое участие подтвердила команда из Китая. Всего в Николаевский район съедутся до 200 любителей подледной рыбалки.

«Фестиваль «Народная рыбалка на Амуре» проходит в крае уже шестой раз. Помимо основного соревнования, в программе предусмотрены игры, конкурсы, театрализованное представление и впервые в нашем регионе - «Рыбацкий биатлон». Кроме того, гостей праздника бесплатно угостят солдатской кашей, горячим чаем и жареной корюшкой. Для этих целей местный комбинат заготовил почти тонну рыбы», - отметила и.о. начальника отдела администрации Николаевского муниципального района Наталья Сахабиева.

По итогам соревнований конкурсная комиссия выявит лучших в номинациях среди: городских и сельских поселений, организаций и учреждений, семейных команд, индивидуальных участников. В дополнение к ним жюри наградит отличившихся во внешнем оформлении своей команды, поймавшего самую большую корюшку, а также за самое быстрое бурение лунки. Отдельных призов удостоятся лучшие рыболовы среди женщин и детей.

Заявки на участие оформляются в свободной форме с указанием Ф.И.О., контактных данных и направляются до 7 апреля по адресу: г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, 73, каб. 208. Факс: (42135) 2-90-71, тел.: (42135) 2-46-92, 2-22-42.