План основных мероприятий города Хабаровска на 31 марта 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 31 марта 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

31 марта

Мэрия. Заседание конкурсной комиссии городского смотра-конкурса «Лучший хранитель истории» (ознакомление с личными коллекциями горожан). Малый зал №1. 09.30. Информация по тел.: 32-79-22, 25-02-82. Костромина Марина Витальевна.

Церемония возложения цветов к памятнику Я. Дьяченко, посвященная 200-й годовщине со дня рождения первопроходца. Памятник Я. Дьяченко, ул. Шевченко, 24. 11.00. Информация по тел. 40-89-90. Хопта Инна Сергеевна.

Закрытие выставки «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство», в рамках городского фестиваля «Амурские зори». Центр эстетического воспитания детей, ул. Муравьева-Амурского, 15. 15.00. Информация по тел. 40-90-94. Гузеева Татьяна Юльевна.

Индустриальный район. Праздник «День смеха», спортивная праздничная программа «Веселые старты» для детей микрорайонов. Жилмассивы: ул. Ремесленная, 3. В течение дня. Информация по тел.: 40-90-46, 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Индустриальный район. Мероприятие, организованное отрядом волонтеров, на жилмассиве «Будь лучше!». Школа № 56, ул. Герцена, 12. 12.00. Информация по тел.: 40 90 35; 40 90 36. Кремлякова Елена Владимировна.

Краснофлотский район. Развлекательно-игровая программа по станциям для городских оздоровительных лагерей «Необъятная синяя гладь». Центр «Северное сияние», ул. Руднева, 68. 11.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Центральный район. Проведение рейдового мероприятия по территории частной застройки. Частный сектор. 14.30. Информация по тел. 40-89-25. Прокопенко Роман Павлович.